Российские банки в марте отказались выдать кредиты 75% заявителей

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Российские банки в марте отказались выдать потребительские кредиты 75% заявителей, сообщает АБН со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Такое количество отказов связано с сильной неопределённостью на рынке из-за беспрецедентного санкционного давления, объяснил кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб.

Эти негативные ожидания в том числе сказались на оценке банками соответствующих рисков при потребительском кредитовании. Банки предъявляли повышенные требования к заёмщикам, отказывая клиентам, платёжеспособность которых вызывала хоть малейшие сомнения, — сказал он.

Экономист добавил, что такая реакция в подобных обстоятельствах естественна, но теперь количество отказов станет постепенно снижаться. При этом банки будут более требовательно оценивать платёжеспособность потенциальных заёмщиков по сравнению с 2020 и 2021 годами, считает Твердохлеб.

4 мая в Центробанке РФ сообщили, что россияне стали чаще жаловаться на банки, попавшие под санкции. Больше всего клиентское недовольство вызвали проблемы с погашением (37,1%). Число жалоб, поступивших на кредитные организации, составило 15,5%. Среди них наиболее частой причиной обращения стал отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах.