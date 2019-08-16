https://static.news.ru/photo/02a027e0-c009-11e9-a715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средняя сумма штрафа, который российские водители оплачивают через сервис «Почта Mail.ru», в текущем году с 500 рублей уменьшилась до 390.

По данным компании, один владелец автомобиля получает от трёх до семи денежных наказаний в год, при этом половина выплат приходится на конец месяца и предпраздничные дни, а также преимущественно летом. Таким образом, в зимнее время россияне стараются водить аккуратнее — в это время года число штрафов падает на 40%.

Помимо этого, в городе автомобилисты реже нарушают правила дорожного движения. 25% респондентов признались, что часто получают штрафы за превышение скорости в населённых пунктах, причём каждое второе нарушение камеры регистрируют на дорогах за чертой города.

Ранее News.ru писал, что законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами был одобрен правительством РФ.