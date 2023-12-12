Российские автодилеры массово скупают китайские машины РБК: автодилеры в России начали заполнять склады китайскими машинами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей марки Changan в автосалоне

Склады российских автодилеров и дистрибьюторов заполняются китайскими автомобилями, заявил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, которые передает РБК, запас нераспроданных машин достиг 175 тысяч единиц.

По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что, начиная практически с лета этого года, уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров, — сообщил Удалов.

Согласно информации «Автостата», с января по сентябрь 2023 года в России продали 406,5 тысячи автомобилей китайских марок, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем за девять месяцев на заводах было собрано 153,4 тысячи машин и еще 428,5 тысячи завезено в страну из Китая.

Как подчеркнул эксперт, в ближайшее время начнется активная конкуренция среди автодилеров, чтобы реализовать нераспроданный товар и найти покупателей на машины. Удалов также добавил, что переизбыток предложения, скорее всего, не приведет к существенному понижению цен.

Ранее в России сократилось количество автомобилей, которые поставляют по параллельному импорту. Пик популярности «неофициальных» машин был в середине лета, а в ноябре на эти автомобили пришлось только 8% от общего количества проданных транспортных средств.