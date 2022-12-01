Российская госкорпорация подвела итоги работы к 15-летию

Фото: Росатом/vk.com

Росатом отмечает 15-летие. В связи с этим в госкорпорации рассказали о промежуточных итогах работы.

Так, с 2017 года в госкорпорации ведется системная работа по развитию новых направлений деятельности и созданию новых продуктов. С тех пор выручка по новым продуктам выросла в 1,9 раза: с 171 млрд руб. до 335 млрд руб. в 2021 году.

Также в Росатоме развивается около 80 новых бизнесов. Самые значимые: перевозки по Северному морскому пути и создание арктической портовой инфраструктуры, ядерная медицина, цифровизация, аддитивные технологии, ветроэнергетика, инфраструктурные решения, логистика, новые материалы.

Среди заметных результатов на новых направлениях называют, в частности, обновление атомного ледокольного флота — уже приняты в эксплуатацию два новых атомных ледокола («Арктика» и «Сибирь»), продолжается строительство еще трех. По итогам 2021 года зафиксирован рекордный объем перевозки грузов по Северному морскому пути — 34,9 млн тонн.

Кроме того, в интересах нефтегазовой отрасли в Санкт-Петербурге создан первый в Европе стенд для испытания СПГ-оборудования. Госкорпорация уже несколько лет работает над импортозамещением программного обеспечения: создано свыше 70 собственных цифровых продуктов. Из них более 20 внесено в реестр отечественного ПО. На территории России создана полная импортонезависимая цепочка производства углекомпозитных продуктов — от сырья до готовых изделий.

В области альтернативной энергетики и экологии сформированы компетенции по строительству ветроэлектростанций и производству оборудования для них. На юге страны (в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области) построены и запущены шесть ветропарков, ведется строительство еще двух. В области решения национальных экологических задач создана федеральная государственная информационная система по обращению с отходами первого и второго класса — ФГИС ОПВК.

Организованы разработка и производство оборудования для ядерной медицины. Начато серийное производство гамма-терапевтического комплекса «Брахиум». Создан комплекс для дистанционной лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс».

Ранее сообщалось, что госкорпорацию поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны.