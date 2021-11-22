Роспотребнадзору разрешат заведовать оборотом метанола

Полномочия по контролю за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей могут передать в Роспотребнадзор. В настоящее время идёт подготовка соответствующего обращения в правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Принято решение о выработке комплекса мер, направленных на разработку регламента производства и оборота метилового спирта, усиление контроля за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей, — сообщили представители министерства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что за незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также «изготовление, хранение и сбыт на их основе продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей», возможно ужесточение уголовной ответственности.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить упаковку алкогольной и табачной продукции, ограничив использование государственных символов на этих товарах. По его словам, это противоречит проводимой сейчас политике государства.

Хамзаев пояснил, что отдельные производители алкоголя и сигарет используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально похожие на госсимволы страны. В то же время страна проводит политику популяризации здорового образа жизни и уменьшения потребления алкоголя и табака.