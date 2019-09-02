Специалисты Роспотребнадзора обнаружили опасную для здоровья зелень на прилавках магазинов в Москве.
Так, проведённое исследование показало превышение содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зелёного лука.
Кроме того, в образцах укропа было зафиксировано повышенное содержание нитратов.
По мнению экспертов, причиной превышения содержания микроэлементов и нитратов могло стать использование пестицидов и агрохимикатов при возделывании овощей, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что столичное управление Роспотребнадзора проверило 66 производителей шаурмы. 65 из них готовят и реализуют продукцию с нарушениями. Во многих случаях отсутствовали документы, подтверждающие качество сырья. Маркировка на готовые изделия также не наносилась. Ряд компаний не соблюдали температурный режим, правила хранения и сроки годности. В смыве с рук работников, инвентаря и оборудования обнаружили кишечную палочку.