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Агрегатор пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолёты России» могут на три года отложить запуск воздушного такси в Москве. Это связано с испытаниями вертолёта VRT500, который был выбран в качестве основного вида транспорта.

В холдинге «Вертолёты России» сообщили, что испытания и сертификация VRT500 завершатся в 2022 году. До этого времени партнёры создадут концепцию развития и дадут оценку рыночной эффективности воздушных перевозок в Москве....