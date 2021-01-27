Эпидемиолог заявил об отсутствии в РФ штаммов коронавируса из Японии и ЮАР

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в стране пока не обнаружены «южноафриканский» и «японский» штаммы коронавируса.

По словам члена-корреспондента РАН, ведомство отслеживает циркуляцию штаммов по территории РФ, сообщает РИА Новости.

«Южноафриканский» штамм смертоносной инфекции впервые обнаружили в октябре 2020 года. С тех пор он стал в республике доминирующей формой COVID-19.

О «японском» штамме впервые рассказали в Национальном институте инфекционных болезней Японии после того, как выявили новую мутацию у четырёх человек, прилетевших из Бразилии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина против COVID-19 производства Moderna эффективна в отношении новых штаммов вируса. Это следует из сообщения пресс-службы компании. Там подчеркнули, что введение двух доз вакцины в объёме 100 микрограммов защищает от всех выявленных к настоящему времени штаммов коронавируса.