Роспотребнадзор разработал список мероприятий по изоляции и медицинскому наблюдению граждан Китая, приехавших в РФ, рассказали представители ведомства. По их словам, федеральная служба строго контролирует ситуацию со вспышкой нового коронавируса в КНР.
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К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.
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