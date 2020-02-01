https://static.news.ru/photo/c488b880-4502-11ea-99dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Роспотребнадзор разработал список мероприятий по изоляции и медицинскому наблюдению граждан Китая, приехавших в РФ, рассказали представители ведомства. По их словам, федеральная служба строго контролирует ситуацию со вспышкой нового коронавируса в КНР.

Документы опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора. Они включают: инструкцию по проведению дезинфекционных мероприятий, советы по лабораторной диагностике, список пунктов пропуска, а также памятка по предупреждению распространения инфекции в лечебных учреждениях.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.