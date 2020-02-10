https://static.news.ru/photo/62717144-4c11-11ea-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вся информация о необходимом количестве защитных масок в России была обобщена и передана в Минпромторг, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что обеспеченность масками важна не только в ситуации с коронавирусом нового типа, но и в любом ином случае при воздушно-капельной инфекции, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории. Роспотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторгу и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму.

К 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.