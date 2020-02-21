https://static.news.ru/photo/4fca11ac-54a6-11ea-b80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре объяснили, что нужно делать, если стоимость товара в магазине не соответствует ценнику.

Всем нам знакома ситуация: берем с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе нам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике. Важно знать: в данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике, — сообщается на сайте ведомства.

Если покупателю отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике, то человек должен попросить книгу «жалоб и предложений». Магазин обязан выплатить разницу в цене между чеком и ценником, даже если покупатель заметил ошибку после покупки товара.

NEWS.ru сообщал, что ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как можно вернуть лекарства в аптеку. Согласно закону, обмену и возврату не подлежат товары надлежащего качества. Но если товар является недоброкачественным, то фармацевт обязан принять такой товар. Также фармацевт обязан принять товар, если он перепутал наименование товары или ошибся в дозировке или форме лекарства.