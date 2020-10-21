Роспотребнадзор проверил на коронавирус продукты питания

https://static.news.ru/photo/a012d98a-13fc-11eb-894b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки продуктов питания на наличие коронавируса. Вирус в продуктах не найден, сообщает ведомство.

Образцы коронавируса были найдены в 170 смывах с исследованных более 135 тыс. поверхностей в медицинских организациях, торговых и транспортных объектах. Это составляет 0,13% от общего числа проб, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает мониторить объекты окружающей среды на наличие вируса.

Сингапурские учёные пришли к выводу, что коронавирус может сохраняться на замороженной еде. Исследования показали, что вирус способен выживать при температурах и в промежутки времени, когда хранится заморозка. Замороженные продукты также могли вызвать недавние вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти китайского города Циндао станут проверять всю импортную замороженную продукцию после обнаружения на упаковке трески живого вируса COVID-19. Раз в 3–5 дней тесты на коронавирус будут сдавать все сотрудники, занимающиеся транспортировкой и разгрузкой импортированных замороженных продуктов.