Роспотребнадзор проверил на коронавирус продукты питания

Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки продуктов питания на наличие коронавируса. Вирус в продуктах не найден, сообщает ведомство.
Образцы коронавируса были найдены в 170 смывах с исследованных более 135 тыс. поверхностей в медицинских организациях, торговых и транспортных объектах. Это составляет 0,13% от общего числа проб,
Ведомство продолжает мониторить объекты окружающей среды на наличие вируса.
Сингапурские учёные пришли к выводу, что коронавирус может сохраняться на замороженной еде. Исследования показали, что вирус способен выживать при температурах и в промежутки времени, когда хранится заморозка. Замороженные продукты также могли вызвать недавние вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти китайского города Циндао станут проверять всю импортную замороженную продукцию после обнаружения на упаковке трески живого вируса COVID-19. Раз в 3–5 дней тесты на коронавирус будут сдавать все сотрудники, занимающиеся транспортировкой и разгрузкой импортированных замороженных продуктов.