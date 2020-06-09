Роспотребнадзор призвал выделять на обеды в школах не менее 20 минут

https://static.news.ru/photo/a88c81e0-aa54-11ea-af36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Роспотребнадзор рекомендует школам делать перемены для приёма завтраков и обедов не менее 20 минут.

Об этом говорится в рекомендациях ведомства. Согласно документу, здоровое питание подразумевает первый прием пищи ребенком дома, учитывая режим дня и организацию образовательного процесса. Ученики общеобразовательных школ получают завтрак и (или) обед в зависимости от режима обучения.

Продолжительность перемены для приема пиши должна составлять не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены, — говорится в рекомендациях.

В Роспотребнадзор отметили, что завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка. Ассортимент продуктов при этом должен быть разнообразным, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отправной точкой к ожирению школьников являются пищевые привычки в семье. По её словам, также причинами появления лишнего веса у детей могут быть не только питание, но и физические нагрузки, стресс и плохой сон.