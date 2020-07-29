Роспотребнадзор предупредил россиян о новом штамме гриппа

https://static.news.ru/photo/972a20fa-d192-11ea-82fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Global Look Press

Осенью — зимой в Россию придут новые штаммы вируса гриппа, от которых граждан РФ ещё никогда не прививали. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлый, ни в предыдущие годы. И это ещё раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне, — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что последние три года вакцинация помогала стране относительно благополучно проходить сезоны гриппа.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация против гриппа может сыграть положительную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, это поможет избежать осложнений после заражения инфекцией.

Как писал NEWS.ru, специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал основные отличия гриппа от коронавируса. По его словам, грипп начинается с высокой температуры и проходит более остро, чем заболевание коронавирусной инфекцией. Главными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса.

Медик напомнил, что симптомы гриппа хорошо изучены, а коронавирусная инфекция — недостаточно. Она может проявляться у больных по-разному.