Минздрав признал эффективной вакцинацию от гриппа для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f82465f6-c83b-11ea-8a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация против гриппа может сыграть положительную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе поездки в Екатеринбург заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, это поможет избежать осложнений после заражения инфекцией.

Вакцинация против гриппа является ключевой для снижения осложнённых форм течения COVID-19, — заявил министр.

По его словам, в этом году Минздрав планирует поставить большую партию вакцины от гриппа во все регионы России.

Ранее Мурашко отмечал, что если коронавирус проходит в тяжёлой форме, то инфекция больше всего сказывается на работе сердца и лёгких. Он отметил, что перенёсшие коронавирус зачастую нуждаются в реабилитации.

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может быть зарегистрирована уже в августе. Как отметил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, сам процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа. После этого ещё несколько дней необходимо будет подождать отдельного разрешения на гражданский оборот от Росздравнадзора.

По словам Михаила Мурашко, испытания вакцины, которую тестировали в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, дали хороший результат. Говоря о том, когда планируется начать клинические испытания вакцины, разработанной на базе центра «Вектор», министр пояснил, что сейчас идёт экспертиза, после которой центр сможет получить разрешение. Как правило, на это уходит от двух до трёх недель.