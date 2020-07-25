Депздрав Москвы назвал основные отличия коронавируса от гриппа

https://static.news.ru/photo/f65b32ae-cf25-11ea-95e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грипп начинается с высокой температуры и проходит более остро, чем заболевание коронавирусной инфекцией. Главными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса. Об этом заявил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп, — рассказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик напомнил, что симптомы гриппа хорошо изучены, а коронавирусная инфекция — недостаточно. Она может проявляться у больных по-разному. Тяжельников рассказал, что некоторые пациенты не имели никаких симптомов, но у них были серьёзно поражены лёгкие, у других болезнь протекала тяжело, но пневмония не развивалась.

NEWS.ru писал, что в Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. За месяц среднесуточный темп прироста составляет около минус 0,57%.

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 3110 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии от коронавируса вылечились 600 250 жителей РФ.