Роспотребнадзор предложил отменить режим самоизоляции в три этапа

Роспотребнадзор разработал проект рекомендаций для поэтапного снятия ограничений, действующих в регионах России для сдерживания коронавирусной инфекции.
Глава ведомства Анна Попова предложила смягчить ограничения в три этапа. Сначала разрешить занятие спортом на улице, открыть небольшие магазины и заведения сферы услуг. На втором этапе — возобновить работу школ и детсадов, разрешить групповые прогулки семьям. Развлекательные заведения откроются последними.
Попова отметила, что в нескольких регионах России ежедневный темп прироста численности заражённых снизился до 3%.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил главам регионов представить планы отмены ограничений на местах, призвав воздержаться от поспешных шагов.
Количество заражённых коронавирусом в России превысило 165 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи за последние сутки. Жертвами эпидемии стали 866 россиян.
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