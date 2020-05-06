Роспотребнадзор предложил отменить режим самоизоляции в три этапа

https://static.news.ru/photo/f9d96d00-8f9d-11ea-a936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор разработал проект рекомендаций для поэтапного снятия ограничений, действующих в регионах России для сдерживания коронавирусной инфекции.

Глава ведомства Анна Попова предложила смягчить ограничения в три этапа. Сначала разрешить занятие спортом на улице, открыть небольшие магазины и заведения сферы услуг. На втором этапе — возобновить работу школ и детсадов, разрешить групповые прогулки семьям. Развлекательные заведения откроются последними.

Попова отметила, что в нескольких регионах России ежедневный темп прироста численности заражённых снизился до 3%.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил главам регионов представить планы отмены ограничений на местах, призвав воздержаться от поспешных шагов.

Количество заражённых коронавирусом в России превысило 165 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи за последние сутки. Жертвами эпидемии стали 866 россиян.