Роспотребнадзор не будет выступать за ограничение зрителей в театрах

https://static.news.ru/photo/f0df5b0e-d892-11ea-954e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос ограничения количества зрителей в театрах будет решаться на уровне региональных властей, Роспотребнадзор не будет давать свои рекомендации. Об этом заявила главный специалист управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина во время сбора труппы в Московском театре мюзикла.

В рекомендациях Роспотребнадзора нет жёсткого ограничения количества зрителей, процента заполняемости зала, — заявила Фомкина, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что у региональных властей есть права на такие ограничения.

В Москве с 1 августа возобновили работу выставочные и концертные залы, театры и кинотеатры. Они могут принимать посетителей, если в помещении не более трёх тысяч посадочных мест. Зрительный зал может быть заполнен только на 50%.

Столичные власти обязали учреждения культуры проверять температуру у посетителей на входе. Люди с визуальными признаками ОРВИ или температурой больше 37 градусов не смогут попасть внутрь. Также рекомендуется принимать у посетителей оплату бесконтактным способом, избегая контактов с наличными денежными средствами.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в столице будут действовать ещё несколько месяцев.