https://static.news.ru/photo/6b6573ae-3041-11ea-9700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Роспотребнадзор дал советы, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей. В ведомстве считают, что существуют хорошие с виду продукты, которые могут вызвать отравление.

К их числу относятся многокомпонентные салаты, которые уже заправлены майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень, сообщает РИА Новости.

Причинами отравлений могут стать нарушение технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, а также несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, чем можно отравиться в ресторане. Шаурма, заправленные майонезом и сметаной салаты, а также пирожные и торты с кремом представляют наибольшую опасность для посетителей ресторанов с точки зрения возникновения инфекций. Также можно отравиться блюдами из рубленого мяса и студнем.