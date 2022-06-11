Роспотребнадзор: клещи покусали более 170 тысяч россиян в этом году Роспотребнадзор: около 175 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

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Удаление клеща на приеме у врача

Около 175 тысяч россиян пострадали от укусов клещей в первых числах июня 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Более 46 тысяч из этого числа — дети. При этом сотрудники Роспотребнадзора подтвердили, что 74 жителя РФ получили укусы энцефалитных клещей, другие случаи укусов насекомыми ожидают проверки.

По состоянию на первую неделю июня в Российской Федерации в медицинские организации обратились 174 786 пострадавших от укусов клещей, среди них — 46 568 детей, — сказано в сообщении.

Отмечается, что лидерами по количеству обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей стали Свердловская, Кемеровская и Томская области. По состоянию на начало июня в России от энцефалита сделали прививки 2,23 млн человек, уточнили в Роспотребнадзоре. В 2021 году количество привитых граждан в РФ составило 2,07 млн.

Ранее врач-инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова рассказала, что клещи являются возбудителем опасной инфекции — клещевого энцефалита, которая чревата угрожающими жизни осложнениями, такими как отек головного мозга и паралич дыхательной мускулатуры. По словам эксперта, опасность в том, что даже при кратковременном присасывании насекомого человек может заразиться. Инфекционист добавила, что признаки клещевого энцефалита проявляются через одну-две недели после укуса.