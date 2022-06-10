Названы угрожающие жизни последствия укуса клеща Инфекционист Давыдова раскрыла угрожающие жизни последствия укуса клеща

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Врач-инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова рассказала, что клещи являются возбудителем опасной инфекции — клещевого энцефалита, которая чревата угрожающими жизни осложнениями, такими как отёк головного мозга и паралич дыхательной мускулатуры. По словам эксперта, опасность в том, что даже при кратковременном присасывании насекомого человек может заразиться. Инфекционист добавила, что признаки клещевого энцефалита проявляются через одну-две недели после укуса, пишут «Известия».

Нередко требуется госпитализация в реанимационное отделение в связи с развитием отёка головного мозга, пареза и паралича дыхательной мускулатуры с развитием дыхательной недостаточности вплоть до остановки дыхания, формирование тяжёлой пневмонии, — пояснила Давыдова.

Врач также указала на то, что при хроническом течении болезни может развиться «кожевниковская эпилепсия», паралитический синдром, снижение интеллекта и психические расстройства. Основным методом профилактики, по мнению врача, является вакцинация.

Врач-сомнолог Надежда Бурко ранее заявила, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что для взрослого человека восемь часов сна должно быть достаточно для восстановления. По словам эксперта, если этого времени не хватает, то это может говорить о наличии нарушений в организме.