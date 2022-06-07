Названа опасность долгого сна Сомнолог Бурко рассказала про опасность долгого сна

Фото: pixabay.com

Врач-сомнолог Надежда Бурко заявила, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что для взрослого человека восемь часов сна должно быть достаточно для восстановления. По словам эксперта, если этого времени не хватает, то это может говорить о наличии нарушений в организме, пишет URA.RU.

И недостаток сна, и его избыток отрицательно сказываются на нашем самочувствии. Появляется головная боль, усталость. Избыток и недостаток сна ведут к повышению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и тревоги, — сказала Надежда Бурко.

Специалист также отметила, что депрессия или нарушение ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ) могут быть причиной долгого сна.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что в медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией. Речь идёт об инфекции, которая является более устойчивой к препаратам из-за их постоянного применения в зданиях больниц. Эксперт пояснил, что чаще всего это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Он признался, что заражаются такими инфекциями крайне редко, но если такое происходит, здание медучреждения могут закрыть на ремонт.