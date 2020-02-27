https://static.news.ru/photo/a1a5f8a0-596b-11ea-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Больше всего фальсификата в России специалисты Роспотребнадзора выявляют в консервированной пищевой продукции. Такие данные озвучил замглавы ведомства Михаил Орлов на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, нормативным физико-химическим показателям не соответствует 7% консервов, передаёт ТАСС.

Помимо этого, отбракованы специалистами были 6% молока и молочной продукции, 5,4% рыбы и рыбных продуктов, 4,1% мяса и мясной продукции, 3,7% безалкогольных напитков, а также 2,6% мяса птицы и продуктов переработки.

Тем не менее, отметил Орлов, в целом доля некачественной продукции по России сокращается.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Росстандарте заявили, что на 9% российских автозаправочных станций выявлен некачественный бензин.