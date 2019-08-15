https://static.news.ru/photo/b979e594-bf48-11e9-a490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе рюкзака для школьника.

В ведомстве отметили, что габариты рюкзака для учащихся начальных классов в среднем должны составлять: 300–360 мм — длина (высота), 60–100 мм — ширина, 220–260 мм — высота передней стенки, 600–700 мм — длина плечевого ремня, 35–40 мм — ширина ремня.

Важным моментом является наличие формоустойчивой спинки. Она будет обеспечивать полное прилегание рюкзака к спине и равномерное распределение веса, говорится на сайте ведомства.

Пустой рюкзак учащегося начальной школы должен весить не более 700 г, учеников средних и старших классов — до 1 кг.

Вес рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями для школьников 1–4-х классов должен составлять от полутора до двух килограммов, для учеников 5–6-х классов — 2,5 кг, 7–8-х классов — 3,5 кг. Для старшеклассников (9–11) допустим вес рюкзака с учебниками до 4 кг, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что товары для школьников стремительно дорожают. При этом сборы девочек в школу примерно на две тысячи рублей дороже, чем мальчиков.