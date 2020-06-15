Роспотребнадзор: циркуляция коронавируса в Москве упала в 20 раз

https://static.news.ru/photo/90e71008-af2e-11ea-b4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень циркуляции коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) среди жителей Москвы упал в 20 раз по сравнению с серединой марта 2020 года, рассказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

По его словам, на 15 июня 2020 года показатель по мегаполису составляет менее 1%, что говорит о стабильной ситуации в российской столице, передаёт Первый канал.

В Москве за всё время пандемии зарегистрировали 207 264 случая COVID-19 (+1359 за последние сутки), 123 240 пациентов выздоровели (+1549), 3334 гражданина скончались (+53).

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 094 069 человек, на втором Бразилия — 867 624. Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

На 15 июня в РФ — 537 210 случаев коронавирусной инфекции (+8246 за последние сутки), 284 539 выздоровели (+4489 за последние сутки). Умер 7091 человек (+143 за последние сутки).

15 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город готов к переходу к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня, введённых из-за пандемии COVID-19. По его словам, работу возобновят летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, которые предоставляют услуги гражданам и бизнесу. Чиновник добавил , что со вторника горожане смогут посетить музеи, выставки и зоопарки, а также спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ показало минимальный прирост с 1 мая. Увеличение составило 1,6% против 1,7% днём ранее. Всего в стране заболели 537 210 человек. За последние 24 часа выписались по выздоровлении 4489 граждан. За всё время пандемии исцелились 284 539 жителей.