Роспотребнадзор анонсировал смягчение требований по профилактике COVID-19

Сейчас уже можно говорить о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в ведомстве учитывают клинические и эпидособенности «омикрон»-штамма. её слова передаёт РИА Новости.

Учитывая эпидемиологические особенности течения инфекции, мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад, и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса - варианта «омикрон» - эти меры были предложены в иных эпидемических условия. И сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши учёные и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ, — заявила она.

По словам Поповой, из-за оcобенности течения болезни про «омикрон»-штамме коронавируса, в музеях, театрах, фитнеc-центрах и заведениях общепита рекомендации по профилактике коронавируса могут быть ослаблены. Также можно переcмотреть требования о нахождении школьных классов только в одном кабинете.

Ещё раз хочу оговориться - только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом омикрон, — резюмировала она.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в РФ должен быть на уровне 90% для снижения заболеваемости, однако пока этого уровня достичь не удалось.