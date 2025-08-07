Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 06:25

Роскошен в саду и на подоконнике: этот многолетник «два в одном» без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пентас ланцетный — тропическая звезда в вашем саду! Этот удивительный многолетник покорил меня своей невероятной способностью цвести с мая до самых заморозков, превращая клумбу в настоящий тропический оазис. Его яркие звездчатые цветки, собранные в пышные соцветия, переливаются всеми оттенками розового, красного, сиреневого и белого, привлекая в сад бабочек и колибри.

Пентас совершенно неприхотлив — ему достаточно солнечного места и умеренного полива. В жаркие дни он благодарно отзывается на опрыскивание, но даже если вы забудете о нем на неделю, он не закапризничает. Главное — защитить его от холодных сквозняков и застоя воды.

Особенное волшебство пентаса — в его способности цвести без перерыва. Достаточно лишь удалять увядшие соцветия, и на их месте тут же появляются новые. А если осенью перенести кустик в дом, он продолжит радовать цветением даже зимой!

Это растение — идеальный выбор для тех, кто хочет ярких красок без хлопот. Попробуйте — и ваш сад заиграет новыми красками!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.