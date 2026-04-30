Роскошь из духовки — этот пирог с рыбой получается сытным и нежным, как суфле

Ищете блюдо, которое украсит и будничный ужин, и праздничный стол? Этот нарядный открытый пирог с рыбой — идеальный кандидат. Аромат выпечки, контраст текстур не оставят равнодушным.

Что понадобится

Слоеное тесто бездрожжевое — 500 г, фарш рыбный (минтай, треска, хек) — 500 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), перец болгарский — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., сметана 20% — 250 г, яйца — 2 шт., сыр твердый — 150 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Достаньте тесто из морозилки для разморозки согласно инструкции. Лук и болгарский перец мелко нарежьте. На разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности 4-5 минут, добавьте перец и готовьте еще 3-4 минуты.

В сковороду к овощам выложите рыбный фарш. Тушите, помешивая, до испарения лишней жидкости, затем посолите и поперчите.

Разогрейте духовку до 220 °C. Раскатайте тесто, переложите в форму диаметром 26-28 см, сформируйте бортики и наколите дно вилкой. Равномерно распределите остывшую рыбную начинку, оставляя небольшой зазор до краев.

Для заливки смешайте сметану, яйца и половину натертого сыра до однородности, слегка посолите. Залейте начинку смесью, посыпьте оставшимся сыром.

Выпекайте пирог около 40-45 минут до золотистого цвета теста и заливки. Дайте пирогу настояться в форме 15-20 минут перед нарезкой — это позволит начинке идеально схватиться.