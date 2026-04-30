30 апреля 2026 в 09:59

Роскошь из духовки — этот пирог с рыбой получается сытным и нежным, как суфле

Фото: D-NEWS.ru
Ищете блюдо, которое украсит и будничный ужин, и праздничный стол? Этот нарядный открытый пирог с рыбой — идеальный кандидат. Аромат выпечки, контраст текстур не оставят равнодушным.

Что понадобится

Слоеное тесто бездрожжевое — 500 г, фарш рыбный (минтай, треска, хек) — 500 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), перец болгарский — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., сметана 20% — 250 г, яйца — 2 шт., сыр твердый — 150 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Достаньте тесто из морозилки для разморозки согласно инструкции. Лук и болгарский перец мелко нарежьте. На разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности 4-5 минут, добавьте перец и готовьте еще 3-4 минуты.

В сковороду к овощам выложите рыбный фарш. Тушите, помешивая, до испарения лишней жидкости, затем посолите и поперчите.

Разогрейте духовку до 220 °C. Раскатайте тесто, переложите в форму диаметром 26-28 см, сформируйте бортики и наколите дно вилкой. Равномерно распределите остывшую рыбную начинку, оставляя небольшой зазор до краев.

Для заливки смешайте сметану, яйца и половину натертого сыра до однородности, слегка посолите. Залейте начинку смесью, посыпьте оставшимся сыром.

Выпекайте пирог около 40-45 минут до золотистого цвета теста и заливки. Дайте пирогу настояться в форме 15-20 минут перед нарезкой — это позволит начинке идеально схватиться.

Проверено редакцией
Мошенники начали атаковать россиян с помощью СМС-бомбинга
Общество
Мошенники начали атаковать россиян с помощью СМС-бомбинга
Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество
Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Гастроэнтеролог назвала главный риск застолья в майские праздники
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог назвала главный риск застолья в майские праздники
Рыбные гужоны в хрустящей панировке — вместо жареного минтая, пальчики оближешь, идеально с бокалом пенного
Общество
Рыбные гужоны в хрустящей панировке — вместо жареного минтая, пальчики оближешь, идеально с бокалом пенного
Чульмэк бэлиш из Татарстана — готовим аутентичный пирог в горшке со сметанным тестом
Общество
Чульмэк бэлиш из Татарстана — готовим аутентичный пирог в горшке со сметанным тестом
Общество
рецепты
еда
рыба
пироги
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
Появились новые детали обрушения рудника в Магаданской области
В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России
Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

