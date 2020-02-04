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Эксперты Росконтроля исследовали образцы минеральной природной лечебной воды «Ессентуки № 17». В тестировании участвовала вода шести марок: «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки № 17», «Аллея источников № 17», «Ессентуки № 17», «Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ № 17, Ессентуки-город курорт» и «Старый источникъ № 17». Только половина из них была рекомендована к употреблению.

«Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ № 17, Ессентуки-город курорт», «Старый источникъ № 17» добавлены в список товаров с замечаниями. Все остальные образцы могут быть рекомендованы к покупке, — сообщили в Росконтроле.

Так, состав «Заповедника здоровья» не соответствует ессентукской минерализации, более того, на этикетке этой воды указана скважина, для которой нет общедоступных сведений о её химическом составе. Также оказалось, что вода под маркой «Родной бюветъ № 17, Ессентуки — город курорт» получена из другого месторождения — Нагутского, а у образцов «О`кей / Родной бюветъ № 17, Ессентуки-город курорт» и «Старый источникъ № 17» превышен норматив радиационной безопасности.

Как писал NEWS.ru, Роспантент лишил 19 компаний права выпускать воду под брендом «Ессентуки». Они использовали название, не имея доступа к Ессентукскому месторождению. Решение было принято по заявлению ООО «Холод-розлив» и АО «Кавминкурортресурсы», которые сообщили о нарушении. Разливать воду под наименованием «Ессентуки» теперь не смогут в том числе такие производители, как ООО УЗРМВ «Аква-Вайт», ЗАО «Водная компания «Старый источник», ООО «Объединённая водная компания», ООО «Ессентукские минеральные воды +», ООО «Элита-Минерал групп» и другие.