Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Новой газеты» Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты» спустя семь дней с момента его запуска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом свидетельствует сервис ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам сети «Интернет». Проект «Новой газеты» был запущен 15 июля.

Запрос на ограничение деятельности портала был подан в связи с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также к участию в незаконных массовых акциях.

Информацию о блокировке проекта «Новой газеты» подтверждают в Telegram-канале журнала. Его авторы считают, что доступ к сайту был ограничен в связи с дискредитацией (вероятно, речь идет о дискредитации Вооруженных сил РФ. — NEWS.ru), однако какой именно материал послужил поводом для блокировки, им неизвестно.

Генпрокуратура решила, что наш новый сайт Novaya.no необходимо закрыть. За «дискредитацию». Без объяснения, в чем она состоит. Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты — а весь сайт и сразу. Очевидно, все же — за образ мысли, — рассказали в издании.

«Новая рассказ-газета» является проектом журналистов «Новой газеты», которая ранее объявила о приостановке выпуска издания в интернете и на бумаге. Приостановка работы продлится до окончания специальной операции России на Украине.

Роскомнадзор ранее объявил о мерах понуждения в отношении «Википедии» из-за неудаления материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе спецоперации на Украине. Теперь российские поисковые системы будут обязаны информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство.