Роскомнадзор заблокировал «Открытые медиа» и «МБХ медиа»

Роскомнадзор заблокировал два средства массовой информации — «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Первое издание сообщило, что причиной стало требование ведомства об удалении запрещённой в РФ информации.

Сайт «Открытых медиа», openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа, — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

При этом редакции уведомлений о блокировке от регулятора или Генпрокуратуры заранее не присылали. Днём в среду на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Однако в них не уточняется, какие именно материалы нужно удалить, рассказали в редакции.

«Открытые медиа» являются одним из медиапроектов, созданных при поддержке экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

По данным источника URA.RU, близкого к регулятору, причиной блокировки «МБХ медиа» и «Открытых медиа» стали призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

Так же заблокирован сайт «Правозащита Открытки». Его внесли в список страниц, содержащих призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее 4 августа сайт для художников и дизайнеров DeviantArt также был заблокирован в России. Там сообщили, что администрация сервиса игнорировала требования российских властей и не блокировала доступ к контенту, который в ведомстве считают опасным для детей.