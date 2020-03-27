Интернет-форум «Двач» (2ch.hk) оказался среди заблокированных Роскомнадзором сайтов. Ресурс промедлил с удалением «плана введения комендантского часа для обороны Москвы», который власти признали опасным фейком.
Ведомство впервые потребовало удалить ложное сообщение 26 марта.
Владелец форума Нариман Намазов признал, что «сам виноват»: за сутки не заметил пять писем от Роскомнадзора, отключив уведомления о входящей почте.
[Теперь] удалили, ждём разбана, — написал Намазов на своей странице «ВКонтакте».
Как писал NEWS.ru, в феврале анонимные пользователи «Двача» помогли вычислить медработника, который неудачно пошутил про убийства больных ветеранов.
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