https://static.news.ru/photo/dff102c2-4f1f-11ea-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медбрат-анестезист Сергей Калинин уволился из пермской городской больницы. Мужчина признался, что писал сообщения о якобы совершённых им убийствах больных ветеранов.

Калинин написал заявление по собственному желанию. Он сам рассказал, что стал автором резонансных постов на анонимном форуме «Двач», и согласился пройти проверку на полиграфе. Исследование показало, что мужчина действительно выдумал истории о преступлениях.

Работает следствие, все материалы переданы. Прошла внутренняя проверка. Я считаю, что недопустимо такое этическое поведение, это прямое нарушение этики. Сейчас расторгнут трудовой договор с этим сотрудником, — цитирует ТАСС министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову.

Бывший медработник заявил, что при написании сообщений был пьян, а сами истории — «плод его воспалённых фантазий». Он заявил, что не планировал кого-то убить.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля на «Дваче» появился пользователь, который утверждал, что работает в больнице и развлекается, отключая беспомощных пациентов — часто ветеранов — от жизнеобеспечивающих аппаратов. Шутника помогли вычислить другие пользователи форума.