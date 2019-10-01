https://static.news.ru/photo/0ac6ffec-e44f-11e9-9eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Роскомнадзор с начала года ограничил доступ к 144 сайтам, содержащим информацию о способах уклонения от призыва на военную службу. В ведомстве также отметили, что ожидают удаление противоправной информации ещё с двух интернет-страниц.

После уведомления владельцы 144 интернет-ресурсов самостоятельно удалили противоправную информацию, — сообщили в Роскомнадзоре.

По закону за распространение такой информации предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет полномочия РКН при реализации закона об устойчивом Рунете. Согласно документу, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета служба будет вести централизованное управление сетью связи общего пользования с помощью техсредств или посредством передачи указаний операторам сотовой связи, собственникам технологических сетей связи, владельцам точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих госграницу России.