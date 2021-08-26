Роскомнадзор напомнил Twitter о штрафе в 4 млн рублей

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Журналисты попросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать рекордную смертность от коронавируса в России. Однако представитель Кремля решил переадресовать этот вопрос. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля порекомендовал обращаться с этим вопросом в Министерство здравоохранения или к зампреду правительства и главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой. Специальной информации в Кремле на этот счёт...