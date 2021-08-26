Роскомнадзор напомнил Twitter о штрафе в 4 млн рублей
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:34, 26 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Компания Twitter всё ещё не оплатила штраф 4 млн рублей, наложенный на неё в 2020 году из-за отказа локализовать данные российских пользователей. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.
В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на четыре миллиона рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter не оплатил, — пишет Роскомнадзор.
В четверг суд повторно наложил штраф на компании Facebook и Twitter за очередной отказ локализовать данные российских пользователей этих социальных сетей на серверах РФ. Также впервые по той же причине был оштрафован и мессенджер WhatsApp: компания должна выплатить 4 млн рублей. Требования о локализации данных российских пользователей существуют с 2015 года, однако ответственность за их нарушение была установлена только в 2019 году. Многие зарубежные компании, такие как Apple, Microsoft, PayPal и другие, уже локализовали данные своих пользователей в России.
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