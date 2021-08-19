Роскомнадзор потребовал удалить приложение Навального из AppStore

Корпорация Apple получила от Роскомнадзора письмо с требованием об удалении приложения «Навальный», которое позволяет читать блог оппозиционера Алексея Навального и использовать систему «Умного голосования». Об этом говорится на сайте политика.

В РКН считают, что приложение оппозиционера используется для пропаганды деятельности Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан** и штабов Навального***.

Это важный рубеж для Apple — пойдут ли они на поводу у российских властей. Мы очень надеемся, что этого не случится, потому что наше приложение существует совершенно законно, — подчеркнули соратники Навального.

Они связывают требование об удалении приложения с беспокойством властей по поводу «Умного голосования» перед выборами в Госдуму.

26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.

Позднее экс-юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.

*** Движение «Штабы Навального» признаны российскими властями запрещённой экстремистской организацией.