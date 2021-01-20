Роскомнадзор требует от «ВКонтакте» пресекать вовлечение детей в протесты

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Руководству социальной сети «ВКонтакте» было направлено требование Роскомнадзора о пресечении вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

В связи с выявлением в социальной сети «ВКонтакте» случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий, — говорится в сообщении ведомства.

Уведомление о недопущении распространения такой информации направлено в социальную сеть на основании требований Генпрокуратуры.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok удалить призывы подростков к участию в протестах. В ведомстве подчеркнули, что материалы с такой информацией распространяются по соцсети. Аналогичные требования РКН отправил в информационные ресурсы и СМИ.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального призывали людей к акциям протеста после задержания политика. Он прилетел из Германии и был арестован на 30 суток.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор требует от Google восстановить доступ к материалам российского СМИ Politrussia, которые были заблокированы на хостинге YouTube 17 января. Речь идёт о ролике главного редактора издания Руслана Осташко, в котором журналист анализирует общественно-политическую ситуацию в мире. В Роскомнадзоре заметили, что никаких противоправных действий журналист при этом не делает.