Роскомнадзор сообщил об исключении Facebook и Instagram из реестра соцсетей

Facebook и Instagram (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в РФ) будут исключены из реестра социальных сетей в России. Компания Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) будет исключена из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в Интернете, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, а Instagram и Facebook из реестра социальных сетей, — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Не допускается демонстрация в СМИ логотипов указанных организаций. Их также необходимо маркировать как запрещённые в России.

Согласно ст. 4 закона РФ «О средствах массовой информации», при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень, — говорится в пояснении Роскомнадзора.

Ранее сегодня, в России была признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram (их деятельность также признана судом экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд 21 марта. Как сообщили в суде, решение вступает в силу немедленно.