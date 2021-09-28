Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в России

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT, которые накануне были удалены. Как сказано в сообщении ведомства, подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

В РКН добавили , что хостинг неоднократно блокировал материалы и аккаунты RT, причём делал это под формальными предлогами. Так же произошло и с немецкоязычными каналами издания. За подобные действия сервис могут признать виновным в нарушении прав человека, включить в соответствующий реестр и вынести предупреждение. Если YouTube не выполнит предписания ведомства, то возможна его частичная или полная блокировка на территории РФ.

Помимо этого, корпорации Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. При повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей. В ведомстве также потребовали объяснить причины блокировки.

Ранее стало известно, что сервис видеохостинга YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса».

В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.