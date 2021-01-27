Роскомнадзор пообещал оштрафовать соцсети за призывы детей на акции

https://static.news.ru/photo/a74db288-60aa-11eb-a606-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: martin_camera/ twitter.com

Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram и TikTok, а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за отказ от удаления контента, который, по данным Роскомнадзора, содержит призывы к детям принять участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов, — говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что согласно вступившему в силу 10 января закону, штрафы для сервисов могут составить от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения эта сумма может быть увеличена до десятой части совокупной годовой выручки.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.