Роскомнадзор получил доступ к данным о разговорах юрлиц и ИП

Операторы связи обязаны предоставлять по запросу Роскомнадзора некоторые данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Соответствующая поправка к федеральному закону о связи вступила в силу 1 октября. Полный текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Операторы
В Роскомнадзоре сообщили, что сбор данных об абонентах необходим для ликвидации рынка «серых» сим-карт, которые закупают юридические лица и ИП, а затем передают другим лицам, в том числе для использования в мошеннических схемах, пишет РБК. По закону операторы
Участники рынка высказывались против принятия этого закона. Представитель МТС указывал, что перечень запрашиваемой информации избыточен и некоторая её часть относится к тайне связи. Представитель Минцифры, в свою очередь, заявил, что тайна связи будет соблюдаться, так как Роскомнадзор не получит доступ к содержанию сообщений и звонков абонентов.
Ранее стало известно, что в России вдвое выросло количество краж сим-карт по поддельным доверенностям — ежемесячно мошенники воруют таким способом около тысячи телефонных номеров. Украденный номер даёт злоумышленникам доступ к социальным сетям, мессенджерам и банковским счетам жертвы.