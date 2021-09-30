Роскомнадзор получил доступ к данным о разговорах юрлиц и ИП

Операторы связи обязаны предоставлять по запросу Роскомнадзора некоторые данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Соответствующая поправка к федеральному закону о связи вступила в силу 1 октября. Полный текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Операторы должны сообщать Роскомнадзору о фактах получения и передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и временем их передачи или получения, а также о местоположении базовой станции, к которой подключался их телефон. До этого доступ к такой информации был только у сотрудников правоохранительных органов.

В Роскомнадзоре сообщили, что сбор данных об абонентах необходим для ликвидации рынка «серых» сим-карт, которые закупают юридические лица и ИП, а затем передают другим лицам, в том числе для использования в мошеннических схемах, пишет РБК. По закону операторы обязаны сами проверять достоверность сведений об абоненте, но этого не происходит. В настоящее время не существует системы проверки соответствия сведений, указываемых в договоре об услугах связи, и данных о том, кто пользуется сим-картой.

Участники рынка высказывались против принятия этого закона. Представитель МТС указывал, что перечень запрашиваемой информации избыточен и некоторая её часть относится к тайне связи. Представитель Минцифры, в свою очередь, заявил, что тайна связи будет соблюдаться, так как Роскомнадзор не получит доступ к содержанию сообщений и звонков абонентов.

Ранее стало известно, что в России вдвое выросло количество краж сим-карт по поддельным доверенностям — ежемесячно мошенники воруют таким способом около тысячи телефонных номеров. Украденный номер даёт злоумышленникам доступ к социальным сетям, мессенджерам и банковским счетам жертвы.