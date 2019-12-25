Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему нему Польшу, Украину и часть территории России предложил медиаменеджер и ведущий первого крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муджабаев. Об этом он рассказал в своём видеоблоге на YouTube.

Воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему нему Польшу, Украину и часть территории России предложил медиаменеджер и ведущий первого крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муджабаев. Об этом он рассказал в...