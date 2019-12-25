https://static.news.ru/photo/46b904da-2718-11ea-ab84-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы два иска о блокировке почтовых сервисов mailbox.org и scryptmail.com, не предоставивших данные для включения их в реестр организаторов распространения информации.
Организаторы распространения информации SCRYPTmail LLC (сервис — scryptmail.com) и Heinlein Support GmbH (сервис — mailbox.org) в настоящее время в реестр ОРИ не включены, — передаёт сообщение пресс-службы регулятора RNS.
Как ранее писал NEWS.ru, Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-трекеру LostFilm за размещение нарушающего авторские права контента.