Роскомнадзор передал в суд протоколы на Twitter

https://static.news.ru/photo/d36047f6-81c9-11eb-a8e3-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций передала в суд три административных материала на социальную сеть Twitter за отказ от удаления информации, которую ведомство признало запрещённой, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Там сообщили, что если после требования РКН платформа не удалила информацию, она может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей, за повторное нарушение сумма возрастает до десятой части совокупного размера годовой выручки. При этом решение о сумме штрафа примет суд.

Рассмотрение дела назначено на 2 апреля, передаёт РИА Новости.

РКН 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Эксперты считают, что обойти замедление трафика, как и в случае с полной блокировкой, помогут VPN-сервисы, писал NEWS.ru.