https://static.news.ru/photo/cc758fea-4cb0-11ea-99a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект «Эшер II», который отслеживает выгрузку Роскомнадзора, заявил о разблокировки двух миллионов IP-адресов.

По данным на 10 февраля в «чёрном списке» Роскомнадзора было более 2,8 млн заблокированных IP-адресов, утром 11 февраля их осталось порядка 750 тысяч. Какие именно ресурсы были разблокированы и почему, не сообщается, пишет Meduza.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу подать в суд на Twitter, Facebook и YouTube. По его мнению, доступ к сервисам необходимо ограничить, писал NEWS.ru.