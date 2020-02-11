Проект «Эшер II», который отслеживает выгрузку Роскомнадзора, заявил о разблокировки двух миллионов IP-адресов.
По данным на 10 февраля в «чёрном списке» Роскомнадзора было более 2,8 млн заблокированных IP-адресов, утром 11 февраля их осталось порядка 750 тысяч. Какие именно ресурсы были разблокированы и почему, не сообщается,
Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу подать в суд на Twitter, Facebook и YouTube. По его мнению, доступ к сервисам необходимо ограничить, писал NEWS.ru.
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