Роскомнадзор объяснил необходимость сбора данных абонентов

https://static.news.ru/photo/6fd8f3b4-88b2-11eb-8088-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные абонентов операторов связи нужны для поиска людей, которые используют сим-карты, оформленные на других. Об этом сообщили представители Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что несмотря на то, что действующий закон обязывает операторов самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, сейчас не существует системы проверки этих сведений.

На данный момент доступ к данным абонентов есть только операторов и правоохранительных органов. Роскомнадзор планирует бороться с серыми сим-картами, которые оформляются на ИП и юридические лица.

По мнению контролирующего органа, такие сим-карты бесплатно раздаются в местах массового скопления людей и используются в различных схемах мошенничества». Выявлять мошенников Роскомнадзор будет по определенной схеме.

Если Роскомнадзор выявит, что за короткий промежуток времени осуществлялись звонки с нескольких сим-карт, оформленных на одного человека, и исходили из разных концов города, то пользователи этих сим-карт окажутся под подозрением, — приводят слова представителя ведомства РБК.

Как писал NEWS.ru, за один раз телефонные мошенники обычно зарабатывают в среднем по 10 тысяч рублей с человека. О сценариях обмана россиян рассказал замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артём Сычёв. Новые ухищрения аферисты стали придумывать после того, как при массовых обзвонах большая часть россиян начала их идентифицировать и бросать трубку. Например, теперь мошенники используют подменные номера. А когда жертвы видят на экране номер телефона банка, они часто теряют бдительность и легче клюют на уловки.

В Госдуме готовится проект закона, способный решить эту проблему. Когда его примут, в России будет создана Единая информационная система проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи. Операторы должны будут предоставлять данные о статусе абонентского номера, о подтверждении сведений об абонентском номере, смене пользовательского оборудования абонентом для дальнейшего использования пользователями такой системы в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке