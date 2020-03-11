https://static.news.ru/photo/047ef07e-6427-11ea-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества проверили латексные презервативы 17 торговых марок от 13 производителей из России и семи других стран мира. Почти в трети из них обнаружены потенциально небезопасные вещества.

Потенциально токсичными, способными вызвать раздражение из-за повышенного содержания цинка и изопропанола, оказались презервативы, которые изготовлены пятью торговыми марками. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Также оказалось, что восемь торговых марок продают товар, реальные размеры которого не соответствуют изделиям, заявленным на упаковке. Кроме того, эксперты проверили изделия на прочность, все образцы прошли испытание.

В Роскачестве отметили, что наиболее качественными товарами оказались наиболее дорогие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество проверило 24 модели смарт-часов девяти брендов стоимостью от 4 тыс. 600 рублей до 46 тыс. 400 рублей. Устройства тестировали по более чем 200 показателям. Выяснилось, что половина гаджетов неточно определяет сердечный ритм пользователя, при этом абсолютно точных часов в этой категории не было вообще.