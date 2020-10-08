Роскачество проверило сухие детские каши

https://static.news.ru/photo/90ec6fd0-0979-11eb-aa41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

Роскачество обнаружило в некоторых сухих детских кашах превышение содержания влаги и белка. Об этом говорится в сообщении организации по итогам проверки большинства представленных на отечественном рынке торговых марок.

Специалисты исследовали не требующие варки сухие детские безмолочные смеси — многозерновые и гречневые. Они предназначены для питания детей раннего возраста. За основу эксперты взяли более 450 показателей качества и безопасности, а заодно сличили соответствие маркировки.

В итоге в четырёх образцах оказалась завышена массовая доля влаги, а в шести — растительного белка. В организации отметили, что формально это не является нарушением, так как ограничения предусмотрены ГОСТом, в то время как все исследованные образцы оказались изготовлены по иным техническим условиям. Тем не менее этот фактор был учтён.

Как отметили в Роскачестве, вся проверенная каша не содержит тяжёлые металлы, радионуклиды, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, дрожжи, листерии или плесени. Также не выявлено следов пестицидов и ГМО.

В организации также сообщили о том, что при изготовлении каш не использовались консерванты, загустители и ароматизаторы, а вся информация на маркировке соответствует действительности.

В целом вся продукция признана безопасной.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Роскачества в ходе проверки нашли следы антибиотиков в клубничных йогуртах.