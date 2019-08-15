https://static.news.ru/photo/fc7a1a7a-bfe9-11e9-b573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Частое упоминание названия компании, общие фразы, как и излишние подробности, часто являются признаками фейковых отзывов, рассказали в Роскачестве.

Роскачество не советует обращать внимание на эмоциональные оценки деятельности компании, сосредоточившись на фактах. Однако, если отзыв перегружен подробностями, это может свидетельствовать о том, что его писали сами сотрудники компании, — обычный клиент вряд ли будет углубляться в детали, пишет АГН « Москва ».

Общие хвалебные фразы в то же время могут указывать на то, что над отзывом трудился копирайтер, которому некогда изучить деятельность предприятия, заказавшего ему текст. Многократное упоминание названия компании, скорее всего, результат работы SEO-специалиста, знающего, что это увеличивает продажи.

Как писал News.ru ранее, 18 наиболее популярных приложений сотовых операторов в Google Play и App Store проверило Роскачество. В исследование попали те программы, которые позволяют управлять тарифами и услугами.