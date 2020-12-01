Роскачество нашло плесень в сливочном масле

https://static.news.ru/photo/804b7e7c-347c-11eb-b1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество в 2020 году проверило сливочное масло с жирностью 82,5% семи торговых марок (ТМ), представленных в РФ. Специалисты оценивали продукт на соответствие требованиям законодательства РФ и опережающим нормативам стандарта самого ведомства.

На стол к сотрудникам портала попали образцы ТМ «Избёнка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зелёное». По итогам экспертизы выяснилось, что всё сливочное масло выпускается без добавления растительных жиров, жирность соответствует заявленному значению, во время производства предприятия использовали пастеризованные свежие качественные сливки, о чём можно судить по кислотности плазмы. Специалисты также не нашли консервантов и красителей, кроме того, фактическая масса нетто соответствует указанной в маркировке, говорится на официальном сайте Роскачества.

Однако в одном образце — торговой марки «Избёнка» — эксперты нашли превышение содержания дрожжей и плесени. Это может быть связано не только с санитарными условиями на предприятии, но и с нарушениями режима хранения, перевозки и продажи.

Масло, как правило, негерметично упаковано в пергамент или фольгу. Кроме этого, такая упаковка легко нарушается. При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике (заморозка — разморозка — заморозка) образуется влага — плазма сливочного масла. Плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой для развития дрожжей и плесеней, — отметила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Накануне заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что рост количества фальсификата на рынке РФ бутилированной воды растёт, поэтому важно уметь распознавать на прилавках некачественный напиток. При покупке нужно обратить внимание на герметичность бутылки, а также на цвет жидкости. Нехарактерный цвет и запах свидетельствуют о том, что вода испортилась и её употребление чревато нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

Стоит избегать воды в полимерной упаковке, так как при её нагреве возможна миграция в воду фталатов. Эти соединения способны накапливаться в организме. Предпочтение лучше отдать воде в стеклянных тёмных бутылках, которые не влияют на состав воды и не дают ей «цвести» при попадании солнечных лучей (при ненадлежащих условиях хранения), в отличие от прозрачного стекла, отметила эксперт.

Как писал NEWS.ru, итальянский дегустатор объяснил, как должно пахнуть хорошее оливковое масло. Специфические вкус и запах придаёт продукту содержание большого количества антиоксидантов — полифенолов, объяснил директор ассоциации итальянских производителей оливок и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя.