Рошаль готов защищать калининградских врачей по делу об убийстве младенца

https://static.news.ru/photo/9434da20-aca3-11ea-bfec-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде двух врачей судят за убийство новорождённого, в их защиту готов выступить директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Отмечается, что Рошаль привлёк внимание президента РФ Владимира Путина к этому инциденту во время церемонии вручения в День России медали Героя Труда.

Нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство, — цитирует его РИА Новости.

Рошаль добавил, что такого в России не было с 1953 года. Он сообщил, что врачебное сообщество осуждает этот процесс.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил её под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и врач-неонатолог Элина Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. Сушевич внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности.

Ранее News.ru сообщал, что Калининградский областной суд изменил меру пресечения бывшей главе роддома Елене Белой, которую подозревают в причастности к смерти младенца. Из СИЗО она была направлена под домашний арест.