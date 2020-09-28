Росгвардия запустит комедийно-познавательное шоу на YouTube

https://static.news.ru/photo/49b83e60-0220-11eb-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росгвардия/youtube.com

В четверг, 1 октября, на официальном канале Росгвардии на YouTube выйдет первая серия комедийно-познавательного шоу. Проект получил название «Проверка на прочность».

На канале уже опубликовали трейлер пилотного выпуска. В первой серии шоу поучаствовал народный артист РФ, знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный.

В рамках проекта к росгвардейцам будут приходит известные гости. Им предложат попробовать себя в различных профессиях и направлениях деятельности силовиков. Знаменитости смогут побывать сапёрами, спецназовцами и не только. Звёзды испытают на себе всё, через что проходит Росгвардия.

Первый выпуск появится на канале ведомства в 16:00. Ведущие программы: бывший участник проекта «Дом-2» шоумен Андрей Черкасов и сержант Росгвардии Алёна Журавлёва, сообщает Daily Moscow.

Как передавал NEWS.ru, члены британской королевской семьи принц Гарри и его жена Меган Маркл примут участие в реалити-шоу, которое выпустит стриминговый сервис Netflix. Пара таким образом хочет познакомить публику со своим образом жизни.

Многосерийный документальный проект будет посвящён их занятию филантропией. О том, что происходит у них дома за закрытыми дверями, в шоу показано, скорее всего, не будет.